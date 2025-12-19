東海地方は、この土日は、広く雨が降るでしょう。局地的に雨脚が強まるため、雨の降り方に注意してください。来週は、晴天が長続きせず、24日(水)頃も広く雨が降りそうです。気温は平年より高く、昼間は過ごしやすいでしょう。今日19日も日差し届くが天気はゆっくり下り坂今日19日、本州付近は高気圧に覆われています。東海地方は、多少雲の広がっている所はあるものの、晴れている所が多くなっています。この後、ゆっくり天気は下