今日17日、日本海にある低気圧が東南東へ進み、午後は日本海側から次第に雨や雷雨に。低気圧が通過するとともに、気圧変化も大きくなるでしょう。今日17日の気圧予報では影響度が「大」の所もあります。気圧の変化で体調を崩しやすい方は、頭痛やめまいなどにご注意ください。今日17日は低気圧が通過気圧予報で影響度「大」も今日17日(水)は、日本海にある低気圧が東南東へ進む見込みで、午後は日本海側から雨のエリアが広がるで