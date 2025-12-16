この先一週間の近畿地方は、暖かい空気が入るため、気温が平年より高い日が多い見込みです。朝晩は冷え込む日もあり、日中との気温差が大きくなる日があるでしょう。寒暖差が特に大きくなるので、体調管理などにお気をつけください。昼間は11月並みの暖かさに10月下旬並みの所もこの先一週間の近畿地方は、暖かい空気が入るため、最高気温が平年より高い日が多い見込みです。特に、19日(金)から21日(日)にかけての最高気温は広く