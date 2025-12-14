明日15日にかけて、北海道から東北、北陸では、非常に強い風が吹く恐れがあり、暴風や高波に警戒が必要です。また、北海道では大雪や猛吹雪、車が埋まるほどの大きな吹きだまりによって、立ち往生が発生したり、車の運転が困難になる恐れがあります。気象情報をしっかりチェックして、安全を確保するようにしてください。明日15日にかけて北海道は大雪や猛吹雪で立ち往生発生の恐れ今日14日夜から明日15日にかけて、低気圧が発達し