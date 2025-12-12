九州は、明日13日夕方から14日(日)明け方にかけて低気圧の接近に伴い、各地で久しぶりのまとまった雨になる見込みです。低気圧の通過後14日(日)は、一時的に寒気が流れ込んできます。季節風が強まり、ぐっと寒くなりますのでお気をつけください。低気圧通過後、14日(日)は冬型へ明日13日は高気圧が九州から離れ、夜は低気圧が九州南岸付近と日本海西部に進む見込みです。その後、低気圧は発達しながら東へ進み、14日(日)は冬型の気