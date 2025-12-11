今日11日(木)、気象庁は最新の1か月予報を発表。北・東日本太平洋側では降水量が平年並みか多くなる見通しで、空気がカラカラ状態の太平洋側には恵みの雨に。気温は冬らしい寒さの日が多い中、平年より高くなる週もあり、寒暖差の大きい1か月に。この先1か月の天気傾向太平洋側は北・東日本で雨量が多くなるこの先1週間は、北日本を中心に冬型の気圧配置になる日が多く、北・東日本の日本海側では雪や雨の降る日が多くなりそうで