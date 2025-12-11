今日11日の関東地方は、午後から晴れて日差しが暖かく感じられるでしょう。ただ、明日12日は一転、晴れてもグッと寒くなりそうです。寒暖差が大きくなりますので、服装や体調管理にお気をつけください。午後から晴れて日差しぽかぽか今日11日の関東地方は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。午前中は雲が多いものの、午後は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、千葉県では昼前後ににわか雨の所が