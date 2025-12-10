今日10日の近畿地方は、中部と南部では大体晴れるでしょう。北部では、午前中は弱い雨の降る所もありますが、午後は晴れ間が多くなる見込みです。日差しのない所では、空気が冷たく感じられるものの、日差しのもとでは多少温もりも感じられそうです。午前7時までの最低気温今日10日の朝は中部と南部では晴れて風が弱く、放射冷却が強まったため、内陸部を中心に冷え込んだ所もありました。午前7時までの最低気温は、大阪では4.8℃