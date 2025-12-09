昨夜(8日)震度6強の大きな地震が発生した青森県など北日本では、断続的に雪が降っています。今日9日の日中は一旦、降り方が弱まる所もありますが、夕方以降は雪や風が強まるでしょう。明日10日朝は青森市でマイナス2℃など冷え込みが強まります。避難時の寒さ対策ポイントをまとめました。冬型の気圧配置今朝にかけて積雪増昨日8日、北日本に雪を降らせた低気圧は東の海上にぬけ、今日9日は西高東低の冬型の気圧配置となっていま