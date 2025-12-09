8日午後11時23分に発表された「津波警報」は、9日午前2時45分に「津波注意報」に切り替わりました。「津波注意報」は継続8日午後11時15分に、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、青森県で最大震度6強を観測しました。この地震に伴って、8日午後11時23分に発表された津波警報は、9日午前2時45分に津波注意報に切り替わりました。北海道太平洋沿岸東部と中部と西部、青森県日本海沿岸と太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県には、