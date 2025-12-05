明日6日朝は東京都心や大阪、名古屋、福岡など各地で3℃以下の冷え込みが予想され、ダウンコートやマフラーが必須でしょう。今夜から冷え込みが強まるため、入浴時などヒートショックに注意が必要です。明後日7日は日中は暖かくなりますが、来週はまたこの時期らしい寒さとなるでしょう。日ごとの気温差にご注意ください。6日(土)朝東京都心は3℃予想福岡は今季一番の冷え込みに今朝5日は東京都心で最低気温1.2℃を観測するな