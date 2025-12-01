3日から4日頃は、季節が急に前進。全国的に冬本番の寒さに。日本海側は雪の範囲が次第に広がり、山陰など西日本の平地にも雪雲がかかりそう。積雪や路面凍結に注意。その先は、この時期本来の気温の日が多くなる。前半:急に寒くなる雪エリア拡大今日12月1日は全国的に南風が吹いて、師走とは思ない暖かさに。ただ、今週は季節が急に前進します。明日2日(火)は南風から次第に北風に変わるでしょう。3日(水)から4日(木)にかけて、