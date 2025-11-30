今日30日は広く晴れて、空気が乾燥しています。午前11時30分までの最小湿度は長野県松本市奈川で12%、和歌山県高野山で25%、新潟県上越市大潟で34%と今シーズン最も低くなっています。この先1週間も太平洋側を中心に晴れて、空気が乾燥する見込みです。また12月3日(水)頃は強い寒気が流れ込み、冬本番の寒さになるでしょう。インフルエンザの流行が拡大しています。感染症などに注意。インフルエンザが全国で拡大中今月28日に厚生