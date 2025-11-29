12月3日(水)頃から今季一番の強い寒気が南下するでしょう。上空1500メートル付近でマイナス6℃以下(平地で雪を降らせる目安)の寒気が西日本まで流れ込む見込みです。北海道の日本海側から北陸は大雪の恐れ。近畿北部から山陰でも積雪となる可能性があります。太平洋側でも冬本番の寒さとなるでしょう。冬への備えを。12月1日(月)頃は北海道で荒天30日(日)は北海道は午前中を中心に雪や雨が降りますが、東北から九州はおおむね晴れ