12月3日(水)午後〜4日(木)にかけては、近畿地方の北部や山沿いを中心に雪が降り、市街地でも今シーズン初めて雪の降る所があるでしょう。一気に真冬並みの寒気が流れ込む予想です。気温も急降下して、4日には雪が降るような冷たい冬の空気に入れ替わるでしょう。冬用タイヤへの交換や冬用のダウンコートの準備を進めてください。寒気の流れ込みは一時的で、5日(金)以降は初冬らしい寒さが続く見込みです。29日(土)と30日(日)は絶好