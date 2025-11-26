今日26日(水)は日本海側を中心に雨雲や雷雲が発達するでしょう。中国地方や近畿は昼頃にかけて、北陸や東北は夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意が必要です。局地的には激しい雨が降るでしょう。晴れる関東も昼頃から夕方にかけて急な強い雨にご注意ください。日本海側で雷雲が発生中落雷や急な強い雨に注意今日26日(水)午前5時現在、近畿北部や北陸、東北の日本海側に発達した雨雲や雷雲がかか