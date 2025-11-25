近畿地方では、この先天気は短い周期で変わる見込みです。最も晴れやすいのは29日(土)頃で、絶好の紅葉狩り日和となりそうです。12月はじめまでは気温の変化が大きくなりますが、12月3日(水)頃からは冬らしい寒さが続き、本格的な冬の装い、コートやダウンの出番となるでしょう。空気の乾燥する日も続くため、体調の管理にご注意ください。天気は短い周期で変わる29日(土)は絶好の紅葉狩り日和にこの期間は、北海道付近を低気圧