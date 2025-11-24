3連休最終日の今日24日(振替休日)は、北陸や東北で雨の降る所がありますが、日中は広く晴れて行楽日和。最高気温は九州から関東で20℃前後まで上がる所が多く、朝晩と日中との気温差に注意が必要です。日中は広く晴天北陸と東北は所々で雨今日24日(振替休日)は晴れて、行楽日和の所が多くなるでしょう。昨日23日は雲が多かった関東は、朝から日差しが届いて、外のレジャーも楽しめそうです。大分県や大阪府、宮城県など乾燥注意