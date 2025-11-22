冬型の気圧配置が緩んできた今日(22日)の北海道。今後は上空に入る暖かい空気の影響で25日(火)頃にかけて気温がかなり高くなる見込みです。これまでに大雪となった地域では傾斜地などでのなだれや屋根からの落雪に注意して下さい。道北や道央で積雪が多くなっている所もなだれや屋根からの落雪に注意を昨日(21日)から今日(22日)にかけて北海道付近は冬型の気圧配置となり、西よりの強い風を伴ってふぶいた所もありました。また、