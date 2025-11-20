今日20日は上空の強い寒気が次第に抜けて、日中の寒さは和らぎそう。低気圧や前線が近づく北日本は天気が下り坂で、夜は雷雨になる所も。路面状況の悪化にご注意を。北海道に低気圧や前線が接近今日20日は、高気圧の中心が東の海上に離れて、関東沖には低気圧が発生。また、低気圧が発達しながら北海道付近へ進み、夜には日本海に前線がのびる予想です。等圧線の間隔が狭くなり、北日本を中心に南よりの風が強まるでしょう。寒気の