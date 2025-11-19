今日19日は広い範囲で晴れ間が広がり、空気の乾燥が続いています。午後2時までの最小湿度は埼玉県秩父市で24%、広島市で26%、静岡県御前崎市で34%など今季最小湿度の所も。しばらくまとまった雨が見込まれないため、空気の乾燥が続く見込みです。大分市では大規模火災が発生し大きな被害が出ています。火の元にご注意ください。今日19日関東〜九州で空気乾燥今季最小湿度も今日19日は広い範囲で晴れ間が広がり、空気の乾燥が続