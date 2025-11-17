今日17日夕方、東京都豊島区のサンシャイン60から「ダイヤモンド富士」が見られました。都心近郊では、11月中は見られるチャンスがあります。豊島区のサンシャイン60から「ダイヤモンド富士」「ダイヤモンド富士」とは、富士山頂から太陽が昇る瞬間と夕日が沈む瞬間に、太陽がまるでダイヤモンドが輝くように見える現象です。今日17日午後4時20分頃、東京都豊島区のサンシャイン60からダイヤモンド富士が見られました。11月中ダ