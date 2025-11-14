15日(土)と16日(日)は全国的に晴れて行楽日和になるでしょう。17日(月)以降は次第に冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込む見込みです。北海道は雪や風が強まり、冬の嵐となるでしょう。東北や北陸の平地でも雪が降り、西日本の山沿いでも積雪となる所がありそうです。太平洋側も冬本番を思わせる寒さとなるでしょう。15日(土)と16日(日)は広く行楽日和・紅葉狩り日和15日(土)は高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。関東