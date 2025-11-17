今日17日(月)は東北南部から九州は最高気温が20℃くらいまで上がり、日差しのもとでは暖かいでしょう。ただ、次第に北よりの風に変わり、グッと冷えてきそうです。明日18日(火)は一気に気温が急降下。師走並みの寒さの所が多くなるでしょう。寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。今日17日(月)は太平洋側は日差し暖か今日17日(月)から明日18日(火)にかけて、北日本と東日本の上空には、この時期としては強い寒気