18日(火)から19日(水)頃は今季一番の寒気が流れ込み、北陸や東北の日本海側の山沿いで大雪になるおそれ。平地で雪の積もる可能性も。晴れる太平洋側も気温が低くなるため、日ごとの寒暖差に注意が必要です。15日(土)と16日(日)は広く晴天行楽日和に明日15日(土)と明後日16日(日)は、高気圧に覆われて全国的に日差しが届くでしょう。紅葉が見頃を迎えている所では、青空の下、楽しめそうです。16日(日)の北海道は天気が下り坂で、