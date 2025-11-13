向こう1週間、気圧が短い周期で変動。特に16日から18日頃は、北日本と東日本で影響度が大きくなりそう。気圧変化に敏感な方は、十分な注意が必要です。17日頃低気圧が発達しながら北海道付近を通過今日13日(木)は、高気圧が本州の東へ離れるため、全国的に気圧が下降するでしょう。さらに、低気圧が北日本付近へ進み、台風26号が南西諸島に接近。北海道と沖縄では、気圧下降による影響度が大きくなりそうです。明日14日(金)から1