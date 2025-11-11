今日11日の午後3時現在、南シナ海を北上中の台風26号は、次第に沖縄に近づく見込みです。台風周辺の湿った空気の影響で前線の活動が活発になるため、大雨となる恐れがあります。台風26号はゆっくり北上すでに大雨になっているところも台風26号は、今日11日の午後3時現在、南シナ海を北にゆっくりと進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、暴風域を伴ってい