岩手県に発表されていた「津波注意報」は、9日午後8時15分に解除されました。気象庁によると、これらの沿岸では津波に伴う若干の海面変動が観測されておりますので、今後2、3時間程度は継続する可能性が高いと考えられます。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。