今日11日、泉ケ岳で「初冠雪」が観測されました。平年より2日早く、昨年より3日遅い初冠雪です。泉ケ岳で「初冠雪」今日11日、仙台管区気象台で泉ケ岳(いずみがたけ)の「初冠雪」が観測されました。平年より2日早く、昨年より3日遅い初冠雪です。昨日10日からの寒気の流れ込みで、宮城県内の1000メートル級の山でも雪が降りました。初冠雪とは初冠雪とは、8月1日から翌年の7月31日までに山麓の気象官署から見て、山頂付近が初めて