8日(土)は北海道から関東、近畿から沖縄で気圧が低下し、仙台や東京で影響が大きくなるでしょう。9日(日)は全国的に気圧が下がり、札幌から福岡で影響度「大」となりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。また、12日(水)から13日(木)も台風26号(台風から温帯低気圧や熱帯低気圧に変わる可能性もあります。)の影響で全国的に気圧が低下するでしょう。8日(土)と9日