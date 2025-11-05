今日5日の満月は、今年見える満月のうちで最も大きな「スーパームーン」です。4月13日の今年最小の満月と比べると、見かけの直径が約14%大きく見えます。今日5日は北海道や東北、中国地方、九州ではおおむね晴れて「スーパームーン」を見られる所が多いでしょう。関東から四国は雲が多い見込みです。雲の切れ間や雲越しに月を見られるかもしれません。今日5日はスーパームーン今日5日の22時19分ごろに満月を迎えます。そんな今日5