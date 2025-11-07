台風25号「カルマエギ」は今日7日(金)午前9時、カンボジアで熱帯低気圧に変わりました。台風25号熱帯低気圧に変わりました台風25号「カルマエギ」は、1日(土)午後9時、フィリピンの東で発生しました。その後、台風25号は西よりに進み、フィリピンを通過した後、今日7日(金)午前9時に、カンボジアで熱帯低気圧に変わりました。なお、この台風による日本への直接的な影響はありませんでした。