今日6日、日本気象協会は、第3回「紅葉見頃予想」を発表しました。これから見頃を迎える東日本や西日本ではこの先も気温の高い状態が続くため、紅葉の色づきは平年よりも遅くなるでしょう。11月下旬には関東から九州にかけて色づきが進み、広い範囲で紅葉が楽しめそうです。全国各地の紅葉見頃予想今年の紅葉の見頃は、全国的に平年より遅い所が多いでしょう。紅葉の見頃は、秋(9〜11月)の気温が低いと早まり、高いと遅くなります