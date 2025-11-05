今日5日は、北海道や東北、北陸はおおむね晴れるでしょう。関東も晴れ間が出ますが、次第に雲が広がる見込みです。東海から九州は太平洋側を中心に雲が多く、雨の降る所があるでしょう。沖縄は所々で激しい雨が降り、警報級の大雨の恐れがあります。最高気温は、北海道や東北などは平年より高く、関東から九州は平年並みの所が多いでしょう。東北など秋晴れ東海から九州は太平洋側を中心に曇りや雨今日5日は、本州付近は高気圧に