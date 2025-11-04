今日4日、前橋地方気象台で浅間山、白砂山、仙ノ倉山の「初冠雪」が観測されました。いずれも平年より遅く、昨年より早い初冠雪です。浅間山・白砂山・仙ノ倉山で初冠雪今日4日、前橋地方気象台で浅間山、白砂山、仙ノ倉山の初冠雪が観測されました。昨日3日は上空に寒気が流れ込み、関東の標高の高い山では雪の降った所がありました。今日4日はふもとが晴れて、浅間山と白砂山、仙ノ倉山では山頂付近が白くなっているのが確認され