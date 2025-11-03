気象庁は、今日3日、「東京地方で木枯らし1号が吹いた」と発表しました。昨年(11月7日)より4日早い「木枯らし1号」となりました。東京地方で「木枯らし1号」今日3日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になり、東京地方では季節風が強まりました。東京都心では、午後1時43分に最大瞬間風速17.7メートル(北西)を観測しました。そのため、気象庁は、今日3日、「東京地方で木枯らし1号が吹いた」と発表しました。昨年(11月7日)より4