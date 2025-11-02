明日3日(月:文化の日)からの一週間は、全国的に気圧の変化が大きくなるでしょう。東京は特に気圧の上下が大きくなりそうです。頭痛やめまいなどの体調不良に警戒が必要です。気圧の変化によって、体調を崩しやすい方は、十分にご注意ください。明日3日は、広く気圧が上昇気圧の変化には注意明日3日(月:文化の日)は、日本付近を低気圧が通過し、大陸から高気圧が張り出すでしょう。そのため、北海道から九州北部にかけて、気圧は