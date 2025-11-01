発達中の低気圧が北海道付近を通過している影響で、今日(1日)の道内は道南方面を中心に雨が降り、広く風も強まっています。今後も今日夜遅くにかけて暴風や高波に、夕方までは大雨による土砂災害や河川の増水、高潮に警戒してください。今夜遅くまで暴風や高波に警戒大雨による土砂災害などに十分注意を今日(1日)の北海道付近は発達する低気圧が通過している影響でほぼ全道で雨が降り、風が強まっています。今日正午までの24時間