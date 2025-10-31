今日31日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。令和7年第43週(10月20日から26日まで)のインフルエンザの指定医療機関の報告数は「24,276」で、前の週の約2倍となりました。東京都など首都圏や沖縄県では定点当たりの報告数が注意報基準を超えています。この先も晴れる日は空気が乾燥します。手洗いや咳エチケットなど、感染症対策を徹底してください。定点当たり報告数は前週の倍に東京都などで