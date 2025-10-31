今日31日(金)は全国的に気圧が下降し、特に北海道から近畿、沖縄は影響度が大きくなりそうです。11月1日(土)から11月3日(月)の3連休も北海道や東北、関東は気圧変化による影響度が大きいでしょう。頭痛やめまいなど気圧変化による体調不良にご注意ください。この先一週間は気圧変化が大きいこの先一週間は、各地で気圧変化による影響度が大きいでしょう。今日31日(金)は低気圧が急速に発達しながら本州付近を北東に進むため、全国