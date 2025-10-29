31日は関東など太平洋側で雨の降り方が強まるでしょう。1日は低気圧が急速に発達するため、風が強まり、北海道で暴風となるおそれがあります。交通機関への影響に注意が必要です。31日は西から雨の範囲が広がる雨脚強まり激しく降る所も今日29日(水)は穏やかに晴れた所が多いですが、晴天は長続きしません。明日30日(木)は西から天気がゆっくり下り坂に向かうでしょう。九州や四国は夜になると雨の降りだす所がありそうです。31