今日29日(水)は東北や北陸の山で初冠雪ラッシュとなりました。仙台管区気象台から蔵王山、山形地方気象台から朝日岳、雁戸山、瀧山、さらに富山地方気象台からは立山の初冠雪を観測しました。続々と冬の便り今日29日(水)の朝は、東北や北陸から冬の便りが続々と届きました。仙台管区気象台から蔵王山(ザオウザン)の初冠雪を観測。また、山形地方気象台から朝日岳(アサヒダケ)、雁戸山(ガンドサン)、瀧山(リュウザン)の初冠雪を観測