今夜から明日28日にかけて、北日本を中心に「西高東低」の冬型の気圧配置となる見込みです。日本海側では風が強まり、特に北海道の日本海側では明日夕方かけて暴風に警戒を。また雪も降りやすく、交通機関に影響が出る恐れがあります。明日28日は北海道で雪や風が強まる晴れる地域もヒンヤリとした体感に関東から西の太平洋側ではおおむね晴れて、日差しが届くでしょう。ただ日中の気温は20℃に届かないところが多い見込みです。