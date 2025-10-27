今日27日は、まるで冬のような天気分布です。太平洋側では午後も広い範囲でおおむね晴れますが、冷たい風が強まるところもあるでしょう。一方、日本海側では雨が降りやすく、北海道では次第に雨から雪へと変わるところがありそうです。気圧配置は「西高東低」にまるで冬のような天気分布日本付近は西に高気圧、東に低気圧の、冬によく見られる「西高東低」の気圧配置に変わりつつあります。等圧線の間隔も狭く、各地で北から西よ