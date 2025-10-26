27日(月)〜28日(火)は、冬型の気圧配置が強まり、北陸地方にこの秋一番の寒気が流れ込むでしょう。北アルプスでは本格的な降雪となり、稜線ではふぶいて見通しが悪く、登山は危険な状態となります。稜線の高い所だけでなく、標高1000メートル以上の峠でも降雪の可能性があります。峠越えを予定されている方は冬タイヤの準備が必要です。北アルプスの稜線では27日から雪に変わり本格的な冬山の世界へ26日(日)夜にかけて、日本海や本