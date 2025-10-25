今日25日の東京都心の最高気温は13.5℃と12月上旬並みの寒さになりました(15時までの値)。10月上旬は30℃近くまで気温が上がった日もありましたが、下旬に入り、秋を飛び越えて冬を思わせる寒さの日が増えています。ただ、来週は寒暖差が大きくなりそうです。東京都心は寒い一日に今日25日の東京都心は朝から厚い雲に覆われ、弱い雨が降ったりやんだりしています。気温は朝からほとんど上がらず、12℃から13℃台で経過し、午後3時