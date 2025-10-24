24日(金)と25日(土)は全国的に気圧が下がるでしょう。26日(日)は低気圧や前線が列島を通過し、北海道から九州にかけて広く気圧が低下する見込みです。札幌や仙台、東京で影響が大きくなるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。今週末にかけて気圧低下頭痛やめまいに注意24日(金)は全国的に気圧が下がるでしょう。仙台や東京、大阪、福岡、那覇で影響度「中」と