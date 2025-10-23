25日(土)から26日(日)にかけては2つの前線を伴った低気圧がそれぞれ本州の南岸や北日本付近を通過するでしょう。25日(土)は九州から関東で雨が降る見込みです。激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。26日(日)は近畿から北海道で雨が降り、雨脚が強まる所があるでしょう。27日(月)は西高東低の気圧配置となり、寒気が流れ込みそうです。北海道は荒れた天気で、平地でも雪が降るでしょう。東京地方や近畿地方で木枯らし1号が吹