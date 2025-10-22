22日午後6時17分頃、釧路沖を震源とするマグニチュード5.1の地震が発生し、北海道で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要22日午後6時17分頃、北海道で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は釧路沖(北緯42.9度、東経145.5度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【震度4