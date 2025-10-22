今日22日の関東は朝から冷たい雨が降ったりやんだり。南部を中心に夜まで雨が続くため、傘が手放せません。気温も上がらず、東京都心や横浜市など関東南部は初冬の寒さ。関東北部でも気温は15℃前後にとどまりそうです。10月ですが暖かい厚手の上着やコートで良さそうです。今日22日の関東は冷たい雨東京や横浜で12月上旬並みの寒さ今日22日(水)、伊豆諸島付近には前線が停滞し、前線に向かって湿った空気が流れ込んでいます。こ